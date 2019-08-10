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Минниханов наградил спортсменов казанского клуба водных видов спорта «Синтез»

17:02, 10.08.2019
Минниханов наградил спортсменов казанского клуба водных видов спорта «Синтез»
Фото: president.tatar.ru

Президент РТ Рустам Минниханов наградил спортсменов казанского клуба водных видов спорта «Синтез» на торжественном мероприятии в честь Дня физкультурника.

Так, серебряный призер Чемпионата мира по плаванию Александр Красных получил медаль «За доблестный труд», чемпион Универсиады в Неаполе по плаванию Егор Куимов и обладатель бронзы в прыжках в воду Карина Шкляр — Благодарность Президента Республики Татарстан.

Казанский клуб спонсируется Группой компаний ТАИФ совместно с ПАО «Казаньоргсинтез».

Ранее сообщалось, что спортсмены СК «Синтез» Александр Белевцев и Никита Шлейхер стали обладателями золотых медалей на проходящем в Киеве чемпионате Европы по прыжкам в воду.

СпортВодные виды спортаОбществоВласть Татарстан
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