В Башкирии средняя зарплата выросла на 6,4%

В Башкирии средняя зарплата выросла на 6,4% по сравнению с прошлым годом и составила 36,5 тыс. рублей в январе — августе этого года.

В целом за январь — август текущего года средняя зарплата в регионе, с учетом организаций малого предпринимательства, составила 35 645 рублей. Это на 7,8 процента больше, чем в январе — августе прошлого года, согласно данным Башкортостанстата.

Ранее стало известно, сколько составляет средняя зарплата в Татарстане по итогам января — августа этого года.

