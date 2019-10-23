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В Башкирии средняя зарплата выросла на 6,4%

10:29, 23.10.2019 2
В Башкирии средняя зарплата выросла на 6,4%
Фото: realnoevremya.ru

В Башкирии средняя зарплата выросла на 6,4% по сравнению с прошлым годом и составила 36,5 тыс. рублей в январе — августе этого года.

В целом за январь — август текущего года средняя зарплата в регионе, с учетом организаций малого предпринимательства, составила 35 645 рублей. Это на 7,8 процента больше, чем в январе — августе прошлого года, согласно данным Башкортостанстата.

Ранее стало известно, сколько составляет средняя зарплата в Татарстане по итогам января — августа этого года.

ЭкономикаФинансыОбщество Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 окт
    Видимо я в какой-то другой Башкирии живу, либо это бюджетники. Коммерсы сотрудникам ни в какую не поднимают зп.
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  • Анонимно 23 окт
    Кстати, в трудовом кодексе прописана обазанность работодателей индексировать зарплату, правда это может показаться рекоммендацией в отношении коммерческих организаций, но поверьте это не так. Суды встают на сторону работников. Почитайте ст. 130, ст. 134 ТК РФ и удачи в борьбе со своими работодателями ) Есть разъяснения КС РФ на эту тему, поищите.
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