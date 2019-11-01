В Нью-Йорке представили Казанский марафон

3 ноября в Нью-Йорке состоится марафон, на спортивной выставке которого представляют и казанский забег.

Отмечается, что в этом году Казанский марафон официально стал квалификационным стартом в глобальном рейтинге Wanda Age Group World Rankings серии Abbott World Marathon Majors (главных беговых стартов мира). На данный момент только три российских забега участвуют в квалификации на чемпионат, среди них — казанский забег.

Представители марафона уже находятся на выставке и рассказывают участникам об особенностях столицы Татарстана, планируемом маршруте и угощают чак-чаком.

Параллельно другие представители Казанского марафона находятся на спортивной выставке Стамбульского забега.

Как рассказывают организаторы, многие иностранцы наслышаны о Казани после всемирных спортивных событий, передает пресс-служба Минспорта РТ.

Ранее сообщалось, что Казанский полумарафон, который проходил в начале октября в столице Татарстана, собрал более 20 тыс. участников.