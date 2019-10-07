Казанский фестиваль бега собрал более 20 тыс. участников

Накануне в Казани, на территории, прилегающей к стадиону «Казань Арена», прошел большой фестиваль бега, объединивший участников Казанского полумарафона и «Кросса нации».

На мероприятии были предусмотрены дистанции в 3, 10 и 21 километр.

Самый массовый забег в Казани был организован на дистанции 3 км. Ее пробежали более 20 тыс. казанцев. Среди них — школьники, учащиеся детско-юношеских спортивных школ, студенты высших и средних специальных учебных заведений, спортсмены, ветераны спорта, работники государственных и общественных организаций, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Кроме того, в рамках «Кросса нации — 2019» предусмотрели различные забеги развлекательного формата: к примеру, забег в тюбетейках и забег в ползунках на матах для малышей. На дистанции в 10 и 21 км Казанского полумарафона вышли около 3 тыс. человек.

Подробнее о фестивале — в видеорепортаже и фотогалерее «Реального времени».