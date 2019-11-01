Татарстанская ГК «Инвэнт» заявила о попытке рейдерского захвата

Производственно-инжиниринговый холдинг «Инвэнт» заявил о попытке рейдерского захвата со стороны одного из собственников. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, такая попытка произошла 25 октября в ходе незавершившегося внеочередного общего собрания участников (ВОСУ).

По заявлению компании, один из собственников — ООО «ХК «Инвэнт» на собрании предпринял попытку сменить действующего генерального директора, совет директоров, а также внести изменения в Устав ООО «ИНВЭНТ». При этом такая попытка предпринималась в нарушение устава компании.

На этом собрании присутствовали представители только двух из трех участников компании, что автоматически лишало ВОСУ кворума, объясняют в «Инвэнте». Согласно уставу общества, каждый участник ООО «ИНВЭНТ», независимо от количества принадлежащих ему долей, имеет на собрании один голос. При этом решения по вопросам смены состава Совета директоров, а также внесения изменений в действующую редакцию устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Вопреки этому обстоятельству представители ООО «ХК Инвэнт» предприняли попытку фальсифицировать документы ВОСУ. Их действия были пресечены АО «ГПБ-Управление активами» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк — Комплексный» и вызовом на место проведения собрания полиции, говорится в сообщении на сайте компании.

В настоящий момент по заявлению одного из собственников (в сообщении не говорится, о ком именно идет речь) правоохранительными органами проводится доследственная проверка действий участников собрания.

ООО «ИНВЭНТ», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит трем юрлицам: «ХК «Инвэнт» (66,99%), АО «Интер РАО капитал» (подразделение «Интер РАО», выкупившее долю 33% в 2016 году за 3 млрд рублей) и упомянутому выше ЗПИФ с долей в 0,01%. Руководителем с середины 2018 года является Леонид Резников, ранее работавший на предприятиях нефтегазохимического комплекса России.

Руководителем «ХК «Инвэнт» является Эльбик Маратович Сафаев, бенефициаром — Марат Галиевич Сафаев, они также выступают совладельцами еще ряда связанных с холдингом юрлиц. При этом ЗПИФ также владеет долей в 0,01% в «ХК «Инвэнт».