Минфин РФ предложит продлить проект по финансовой грамотности в Татарстане и других регионах

Министерство финансов России предложит правительству продолжить реализацию проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Изначально он рассчитан на 2011—2020 годы.

Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак отметил, что исследования и опросы россиян показывают эффективность реализации этого проекта, поскольку в пилотных регионах, куда входит и Татарстан, прослеживается положительная динамика по ряду индикаторов по сравнению с общероссийской. Например, доля россиян, у которых есть финансовая «подушка безопасности», в целом по стране составляет менее 25%, в пилотных регионах — 38%.

Ранее в Татарстан поступило 550 тыс. экземпляров учебных пособий по финансовой грамотности от Минфина России, предназначенных для школьников четвертого — одиннадцатого классов и их родителей.

Стоит отметить, что Татарстан присоединился к проекту в 2013 году.