В Лениногорском районе рекультивировали «дикий» карьер

Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

В Лениногорском районе Татарстана рекультивировали территорию «дикого» карьера.

Ранее заброшенный участок использовался местными жителями как свалка бытовых отходов. Исполком района рекультивировал земли за счет полученных штрафов за негативное воздействие на окружающую среду в рамках соглашения, заключенного с Минэкологии РТ.

Так, было произведено землевание грунтом, планирование территории, укладка плодородного слоя почвы и выполаживание склонов борта карьера.

В планах по реализации природоохранных мероприятий у местных властей Лениногорского района также рекультивация «дикого» карьера в ст. Письмянка, проектирование строительства очистных сооружений в селах Ивановка, Новая Чершила и ст. Письмянка, организация мероприятий по озеленению парка культуры и отдыха, передает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее экологи уличили предприятие в Набережных Челнах в создании свалки в прибрежной зоне.