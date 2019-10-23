В Челнах предприятие уличили в создании свалки в прибрежной зоне

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили в прибрежной полосе реки Ялхов в Набережных Челнах несанкционированную свалку.

На ней были люминесцентные лампы, отработанные шины, старые транспортные средства. Площадь загрязнения отходами составила 13 кв. м.

Как отметили экологи, нарушение требований к охране водного объекта могло повлечь его загрязнение. Предприятию, которое устроило свалку, было вынесено предписание и в отношении него был составлен административный протокол.

Теперь предприятию грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей, передает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее прокуратура Казани потребовала от местных властей убрать незаконные свалки.