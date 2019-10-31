Число умерших от вейпов в США достигло 37 человек

В США число погибших из-за легочных заболеваний, вызванных курением вейпа, достигло 37.

По состоянию на 29 октября, в 49 американских штатах (за исключением Аляски) было зафиксировано 1 888 случаев легочных заболеваний, связанных с курением электронных сигарет, что примерно на 800 больше, чем на 1 октября.

Смерти были подтверждены в 24 штатах и в округе Колумбия, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).

Напомним, что в США власти рассматривают полный запрет на продажу вейпов. Это же обсуждают и в России.