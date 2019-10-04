Число умерших от вейпов в США достигло 18 человек
Число жертв вейпинга в США достигло 18 человек, количество заболевших — больше тысячи.
«По состоянию на 1 октября 2019 года выявлены 1 080 случаев повреждения легких, связанных с использованием электронных сигарет, или вейпов», — говорится в сообщении Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США.
Около 70% пациентов — мужчины, примерно 80% пациентов — моложе 35 лет, 16% пациентов — моложе 18 лет, приводит статистику ведомство.
Рост показателей связан с тем, что врачи начали лучше распознавать неизвестную ранее симптоматику, принимавшуюся ранее за воспаление легких или вирусное заболевание, отметил центр.
Первый случай смерти от вейпа зафиксировали в США 23 августа.
Ранее сообщалось, что Курултай Башкирии намерен принять закон, запрещающий продавать детям вейпы и кальяны.ОбществоМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым