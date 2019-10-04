Число умерших от вейпов в США достигло 18 человек

Число жертв вейпинга в США достигло 18 человек, количество заболевших — больше тысячи.

«По состоянию на 1 октября 2019 года выявлены 1 080 случаев повреждения легких, связанных с использованием электронных сигарет, или вейпов», — говорится в сообщении Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США.

Около 70% пациентов — мужчины, примерно 80% пациентов — моложе 35 лет, 16% пациентов — моложе 18 лет, приводит статистику ведомство.



Рост показателей связан с тем, что врачи начали лучше распознавать неизвестную ранее симптоматику, принимавшуюся ранее за воспаление легких или вирусное заболевание, отметил центр.

Первый случай смерти от вейпа зафиксировали в США 23 августа.

Ранее сообщалось, что Курултай Башкирии намерен принять закон, запрещающий продавать детям вейпы и кальяны.