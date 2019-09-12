Власти США могут запретить продажу вейпов

Сегодня администрация президента Америки Дональда Трампа объявила, что в рамках текущей работы по борьбе с эпидемией употребления электронных сигарет среди молодежи власти США могут запретить продажу вейпов.

«FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) планирует завершить разработку политики, направленной на удаление большинства электронных сигарет без табака с рынка страны», говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS USA).



Ожидается, что FDA поделится подробностями своего плана в ближайшее время.

Решение принимается на фоне протестов по поводу увеличения числа вейперов среди подростков. Согласно предварительным результатам национального обследования употребления табака среди молодежи, в 2019 году более четверти старшеклассников являются пользователями электронных сигарет.

Напомним, ранее почти 30 субъектов РФ ввели запреты на продажи несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов.