В ноябрьские праздники загрузка гостиниц Татарстана составит более 60%
С 1 по 4 ноября средняя прогнозируемая заполняемость гостиниц и отелей в Татарстане составит 64%. Это на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Реальному времени» в Visit Tatarstan.
Так, загрузка гостиниц 1 ноября составит 69%, 2 ноября — 87%, 3 ноября — 63%, 4 ноября — 36%.
Генеральный директор АНО «Центр развития туризма РТ» Дильбар Садыкова отметила, что самой популярной достопримечательностью в Казани ожидаемо стал Казанский кремль. Также большим интересом у туристов пользуются Дворец земледелия, Кремлевская набережная и набережная озера Кабан.
«Из последних тенденций: путешественники все чаще спрашивают, как найти Профсоюзную, и другие подробности о казанском аналоге улицы Рубинштейна (главная ресторанная улица в Санкт-Петербурге, — прим. ред.)», — сказала она.
Ранее сообщалось, что в ноябрьские праздники из Екатеринбурга в Казань направят дополнительный поезд.Общество Татарстан
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