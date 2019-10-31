В ноябрьские праздники загрузка гостиниц Татарстана составит более 60%

С 1 по 4 ноября средняя прогнозируемая заполняемость гостиниц и отелей в Татарстане составит 64%. Это на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Реальному времени» в Visit Tatarstan.

Так, загрузка гостиниц 1 ноября составит 69%, 2 ноября — 87%, 3 ноября — 63%, 4 ноября — 36%.

Генеральный директор АНО «Центр развития туризма РТ» Дильбар Садыкова отметила, что самой популярной достопримечательностью в Казани ожидаемо стал Казанский кремль. Также большим интересом у туристов пользуются Дворец земледелия, Кремлевская набережная и набережная озера Кабан.

«Из последних тенденций: путешественники все чаще спрашивают, как найти Профсоюзную, и другие подробности о казанском аналоге улицы Рубинштейна (главная ресторанная улица в Санкт-Петербурге, — прим. ред.)», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в ноябрьские праздники из Екатеринбурга в Казань направят дополнительный поезд.