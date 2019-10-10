В ноябрьские праздники из Екатеринбурга в Казань направят дополнительный поезд

Во время ноябрьских праздников из Екатеринбурга в Казань будет курсировать дополнительный поезд.

Поезд сообщением Екатеринбург — Казань отправится 1 ноября, в 21.20 (по местному времени), и прибудет в Казань 2 ноября, в 10.05.

Обратно из столицы Татарстана поезд отправится 4 ноября, в 16.47, и прибудет в Екатеринбург 5 ноября, в 09.52 (по местному времени), передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани перестанут курсировать некоторые пригородные поезда. Это связано с переходом на зимнее расписание.