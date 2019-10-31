Трассу Петербург — Москва «охраняет» мужчина с татуировкой и пистолетом — проезд 20 тысяч рублей

24 октября на трассе Петербург — Москва водитель грузового автомобиля столкнулся с «хозяином дороги», потребовавшим от него 20 тысяч рублей за проезд, сообщает «Интерфакс».

Неизвестный мужчина остановил дальнобойщика и заявил, что это «его дорога и он на ней хозяин». Для доказательства своих прав на территорию он продемонстрировал татуировку на груди в виде воровской звезды и предмет, похожий на пистолет.

Водителю грузовика пришлось отдать «собственнику» дороги все свои наличные, а затем еще перевести с банковской карты.

На данный момент полиция разыскивает неизвестного мужчину, который, согласно описанию потерпевшего, небольшого роста и приблизительно 45-летнего возраста.

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