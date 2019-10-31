В Татарстане мошенник представился полицейским и ограбил курьера с едой

В Чистополе курьера из службы доставки еды обманул заказчик. Он представился полицейским и попросил перечислить ему на счет 4 500 рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Чистопольскому району.

Заказ на доставку на сумму 1000 рублей сделали по адресу местного отдела полиции с условием, что курьер заранее позвонит. Когда доставщик связался с заказчиком, тот представился сотрудником полиции и попросил скинуть ему деньги — 4500 рублей, объяснив, что у него закончился интернет. Доверчивый курьер поверил «сотруднику полиции» и перечислил ему на счет деньги.

Когда молодой человек доставил заказ по адресу, выяснилось, что в отделе еду никто не заказывал. Полицейские определили, что звонок в службу доставки поступил из Оренбургской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее Следственный комитет России предупреждал о новых видах телефонного мошенничества, где злоумышленники представляются сотрудниками различных госструктур и просят перевести деньги.