Стал известен прыжковый контент Загитовой на Гран-при Франции

Фото: @yaguchi_hochi, @tshashin

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал контент фигуристок на третий этап Гран-при, который стартует 1 ноября во Франции.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова заявила второй по сложности прыжковый контент на турнире. В своей короткой программе россиянка планирует исполнить каскад тройной лутц — тройной риттбергер, двойной аксель, а также тройной флип.

В произвольной программе у россиянки заявлены каскады тройной лутц — тройной риттбергер, двойной аксель — тройной тулуп и тройной флип — двойной тулуп — двойной риттбергер, а также тройные сальхов, лутц и флип и двойной аксель.

Всего за две программы прыжковая база Загитовой составила 67,28 (19,93 + 47,35) баллов. По сложности она уступает лишь Алене Косторной, заявившей на турнир сразу три тройных акселя.

