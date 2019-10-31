Ростовские предприниматели Мяус потребовали права собственности на 3 тысячи акций КАМАЗа

В Арбитражный суд Ростовской области 25 сентября обратились предприниматели Владимир и Лилия Мяус. Они потребовали признать право собственности на 3 тысячи акций ПАО «КАМАЗ» в порядке правопреемства, сообщает «Интерфакс».

Три тысячи акций составляют 0,00042% от общего числа акций ПАО «КАМАЗ»

Владимир и Лилия Мяус являлись совладельцами ООО «МВА» с уставным капиталом в 14,5 тыс. рублей, зарегистрированном в апреле 1995 года в Ростове и ликвидированном в декабре 2011 года.

Суд принял дело к производству 23 октября и назначил предварительное заседание на 19 ноября.

Наряду с КАМАЗом, соответчиками по иску выступают АО «Регистраторское общество «Статус» и Межрайонная инспекция ФНС №26 по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что убыток ПАО КАМАЗ за девять месяцев вырос в шесть раз.