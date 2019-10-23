Убыток КАМАЗа за 9 месяцев вырос в 6 раз

Чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по итогам 9 месяцев 2019 года составил 1,89 млрд рублей. По сравнению с показателем за январь — сентябрь 2018 года он вырос в 6,5 раза.

При этом выручка предприятия за этот период показала рост до 107,11 млрд рублей, следует из промежуточной отчетности КАМАЗа.

Рост убытка можно объяснить удорожанием себестоимости продаж, поднявшимися коммерческими и управленческими расходами, а также процентами к уплате.

Из отчета следует, что убыток до налогообложения достиг 2,59 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что по МСФО за первую половину 2019-го КАМАЗ получил убыток в 3,2 млрд рублей.