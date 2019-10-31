Под мостом в Татарстане нашли похожий на бомбу предмет, работают саперы
Похожий на бомбу предмет обнаружили под мостом на трассе М-7 рядом с селом Шали в Пестречинском районе Татарстана. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.
Сейчас на месте, где обнаружен предмет, работают саперы. Полиция и Росгвардия перекрыли дорогу в этом районе. По словам очевидцев, перекрытие дороги спровоцировало пробку, которая держалась около двух часов.
Сообщения о работе саперов поступили и в сервисе «Яндекс.Пробки»: по словам пользователей, о перекрытии дороги сообщают дальнобойщики по своим каналам радиосвязи.Происшествия Татарстан
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