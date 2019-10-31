Долги «ФОН-Ривьеры» на 1,2 млрд рублей ушли с молотка за 0,8 млн рублей
Конкурсный управляющий «ФОН-Ривьеры» сообщил о результатах торгов по продаже части имущества обанкротившегося застройщика. Дебиторскую задолженность в размере 1,2 млрд рублей удалось продать за 801 тыс. рублей.
Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, покупателем стала некая Ирина Захарова.
Ранее обанкротившаяся компания пыталась продать эти права требования, но тогда желающих приобрести права требования не нашлось.БизнесНедвижимость Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым