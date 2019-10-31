Новости бизнеса

04:45 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Долги «ФОН-Ривьеры» на 1,2 млрд рублей ушли с молотка за 0,8 млн рублей

08:25, 31.10.2019
Долги «ФОН-Ривьеры» на 1,2 млрд рублей ушли с молотка за 0,8 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конкурсный управляющий «ФОН-Ривьеры» сообщил о результатах торгов по продаже части имущества обанкротившегося застройщика. Дебиторскую задолженность в размере 1,2 млрд рублей удалось продать за 801 тыс. рублей.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, покупателем стала некая Ирина Захарова.

Ранее обанкротившаяся компания пыталась продать эти права требования, но тогда желающих приобрести права требования не нашлось.

БизнесНедвижимость Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров