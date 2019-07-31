«ФОН-Ривьера» не смогла продать дебиторскую задолженность более чем на миллиард

Повторные торги, на которых «ФОН-Ривьера» не смогла продать дебиторскую задолженность в размере более 1,2 млрд, признаны несостоявшимися.

Помимо задолженности, на торги были выставлены шесть единиц транспортной техники и четыре единицы основной, а также два объекта недвижимости: нежилые здания на улицах Роторной и Халева. Последние эксперты оценили в 14,2 млн рублей.

Торги не состоялись из-за отсутствия заявок, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве

Ранее сообщалось, что «ФОН-Ривьера» не смогла продать на торгах права требования на квартиры в строящемся доме в микрорайоне «Яшьлек» в Челнах.

