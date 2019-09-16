Чемезов о МСЗ под Казанью: там будет сейчас нулевое захоронение

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что в Казани после строительства мусоросжигательного завода будет нулевое захоронение.

Он отметил, что альтернативы МСЗ не существует.

«В мире пока никто ничего другого не придумал. Вначале идет сортировка, потом где-то процентов 40–50 можно повторно использовать. А все остальное нужно либо закапывать, либо сжигать. В Европе, к примеру в Швейцарии, нет территорий. У них даже килограмм запрещено закапывать в землю, только сжигать. В Японии то же самое», — сказал Чемезов в интервью РБК.



Ранее руководитель Приволжского управления Ростехнадзора РТ Борис Петров заявил, что мусоросжигательный завод под Казанью не доставит проблем местным жителям, если технология, о которой говорится, будет реально осуществляться, и за ее соблюдением будут следить.