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Чемезов о МСЗ под Казанью: там будет сейчас нулевое захоронение

10:41, 16.09.2019 7
Чемезов о МСЗ под Казанью: там будет сейчас нулевое захоронение
Фото: kremlin.ru

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что в Казани после строительства мусоросжигательного завода будет нулевое захоронение.

Он отметил, что альтернативы МСЗ не существует.

«В мире пока никто ничего другого не придумал. Вначале идет сортировка, потом где-то процентов 40–50 можно повторно использовать. А все остальное нужно либо закапывать, либо сжигать. В Европе, к примеру в Швейцарии, нет территорий. У них даже килограмм запрещено закапывать в землю, только сжигать. В Японии то же самое», — сказал Чемезов в интервью РБК.

Ранее руководитель Приволжского управления Ростехнадзора РТ Борис Петров заявил, что мусоросжигательный завод под Казанью не доставит проблем местным жителям, если технология, о которой говорится, будет реально осуществляться, и за ее соблюдением будут следить.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 16 сен
    сколько же килограммов из Москвы в Архангельск увозят умные люди и сколько в Казани прячут под землю, не слушая великого инженера Чемезова?
    Вот финские парни и без этого мудреца справляются с мусором не в пример Чемезову... и в городе Орел установка в 20 раз дешевле работает и работает...
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  • Анонимно 16 сен
    Господин собирается жить рядом с диоксиновой печью, или он издалека рассуждает?
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  • Анонимно 16 сен
    Сначала документацию пусть покажут, а то даже решение суда не исполняют, прячут документы. Говорить можно всё что угодно, тем более что такие деньги в карманы осядут.
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  • Анонимно 16 сен
    О каком нулевом захоронении он говорит?
    А про 40% токсичной золы и шлаке он забыл???
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  • Анонимно 16 сен
    остаётся 30-40 % шлаков, которые надо захоранивать, и 20-30% очень токсичной золы, которую прежде чем захоранивать надо обеззаразить.( цементировать и захоранивать ) . вообще то наверно заставят народ эти токсичные отходы сожрать. Тогда да нулевое захоронение, а трупы людей туда же в печь.
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  • Анонимно 16 сен
    Пусть он свой МСЗ построит около своего дома, рядом со своими детьми, и поживёт там лет 10, тогда мы поверим что он безвреден.
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  • Анонимно 16 сен
    Легко Черемезову рассуждать! Он и его дети, внуки возле МСЗ жить не будут... А остальные - дышите диоксинами и прочей гадостью только потому, что якобы альтернативы МСЗ не существует. Нужно налаживать вторичную переработку мусора! Но правительству легче пойти по пути МСЗ, чем заморачиваться и думать о народе, который будет жить возле него...
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