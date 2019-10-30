Дмитрий Квартальнов: «Мы бы хотели усилить команду, но кто сейчас отдаст хорошего хоккеиста?»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча с «Адмиралом» (2:0).

— Конечно, мы довольны победой — играть на ноль всегда приятно. Тимур [Билялов] здорово помог в нескольких моментах, дал шанс: и в конце второго периода пропустили пару атак, 4 на 5 играли, вратарь молодец. Брака было очень много, технического брака — наверное, это и физическое состояние, может быть, где-то мы чуть-чуть не включились. Но, наверное, вратарь и должен в таких матчах держать команду, подтаскивать. Все старались, все боролись. Молодцы, с победой.

— Насколько вы довольны игрой Игоря Ожиганова? Он то играет, то не играет, хотя его приглашали как ведущего защитника.

— Чего-то чуть-чуть Игорю не хватает. Даем ему поработать, пытаемся немного его перезагрузить. Надеемся, что с ним все будет хорошо, немного есть неудачная череда. Но она у многих идет — это самый тяжелый отрезок времени. Он сам переживает, где-то что-то не получается: немного убрали, сократили время, в большинстве не играет. Надеемся, я думаю, что у него все заработает.

— Вы с ним работали и в «Сибири», и в ЦСКА. Уже проходили с ним через такие этапы, или все у него получше было?

— Он был помоложе, совершенно разные команды. «Сибирь» одна команда, «Ак Барс» совершенно другая, ЦСКА — третья. Мы его знаем, он и сам переживает, где-то какие-то моменты не получаются. Здесь надо через это пройти, он настоящий профессионал. Проснулся, отряхнулся — следующий день. Чем хороша игра в профессиональном спорте? Каждый день, каждую игру, каждую смену, если предыдущую сыграл плохо, можешь выходить и доказывать, что это не так. Наверное, он это тоже понимает.

— Осталось две игры перед перерывом на Евротур. Чем команда будет заниматься? Это будут тренировки в Казани или какой-то сбор?

— Нет, мы будем в Казани. К сожалению, у нас много игроков уезжают, и много уезжают игроков линии обороны — мы и замену-то им не найдем. Здесь надо нам будет подумать.

— Будете ли искать какое-то усиление? Это будут защитники или нападающие?

— Мы смотрим, но опять же — кого, каких хороших хоккеистов кто сейчас отдаст? Пока что есть — то есть, будем работать со своими ребятами. Конечно, мы бы хотели какого-то усиления. Но пока работаем так, — сказал Квартальнов.