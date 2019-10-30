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Происшествия

Израиль экстрадирует россиянина в США

22:32, 30.10.2019 2
Израиль экстрадирует россиянина в США
Фото: скриншот

Министерство юстиции Израиля выпустило разрешение об экстрадиции в США россиянина Алексея Буркова, которого обвиняют во взломе баз данных.

Бурков был задержан в 2015 году по запросу США. Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях, сообщает The Jerusalem Post.

Россия также хотела обменять Буркова на Нааму Иссахар, которую ранее Химкинский городской суд приговорил к семи с половиной годам колонии. Ее признали виновной в контрабанде наркотиков. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от обмена, так как россиянина уже решили выдать США. После этого президент страны Реувен Ривлин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать Иссахар.

Происшествия
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комментарии

  • Анонимно 31 окт
    когда будет нормальным мир тогда когда исчезнут деньги любые
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    Анонимно 31 окт
    Когда исчезнет жадность людей тогда мир станет нормальным.
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