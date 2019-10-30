Израиль экстрадирует россиянина в США

Фото: скриншот

Министерство юстиции Израиля выпустило разрешение об экстрадиции в США россиянина Алексея Буркова, которого обвиняют во взломе баз данных.

Бурков был задержан в 2015 году по запросу США. Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях, сообщает The Jerusalem Post.

Россия также хотела обменять Буркова на Нааму Иссахар, которую ранее Химкинский городской суд приговорил к семи с половиной годам колонии. Ее признали виновной в контрабанде наркотиков. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от обмена, так как россиянина уже решили выдать США. После этого президент страны Реувен Ривлин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать Иссахар.