Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную за контрабанду наркотиков израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в России по обвинению в контрабанде наркотиков.

«Наама совершила серьезную ошибку и призналась в преступлении, но в случае с молодой женщиной, которая ранее не была судима, вынесенный ей суровый приговор окажет крайне разрушительное влияние на ее жизнь», — говорится в письме, которое приводит RT.

Ранее Химкинский городской суд приговорил к 7 с половиной годам колонии Нааму Иссахар. Ее признали виновной в контрабанде наркотиков. Она была задержана в апреле в аэропорту Шереметьево, где совершала пересадку из Дели в Тель-Авив. В багаже израильтянки нашли 9,6 грамма гашиша. Она признала вину в хранении наркотиков, но отвергла обвинения в контрабанде.

Россия предлагала Израилю обменять девушку на задержанного в 2015 году в Тель-Авиве Алексея Буркова, которого обвиняют во взломе баз данных. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху отказался от обмена, так как россиянина уже решили выдать США.