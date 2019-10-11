Суд в России приговорил израильтянку к 7 с половиной годам колонии, ее отказались менять на россиянина

Химкинский городской суд приговорил к 7 с половиной годам колонии гражданку Израиля и США Нааму Иссахар. Ее признали виновной в контрабанде наркотиков.



Иссахар был задержана в апреле в аэропорту Шереметьево, там она совершала пересадку из Дели в Тель-Авив. В багаже израильянки нашли 9,6 грамма гашиша. С апреля Иссахар находилась в СИЗО. Она признала вину в хранении наркотиков, но отвергла обвинения в контрабанде, сообщает «Медизона».

По данным «Медузы», Россия предлагала Израилю обменять девушку на задержанного в 2015 году в Тель-Авиве Алексея Буркова, которого обвиняют во взломе баз данных. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отказался от обмена, так как россиянина уже решили выдать в США.

