Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ в Татарстане на 2020 год
Правительство России утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году. Так, в Татарстане он запланирован на уровне 4%.
Согласно распоряжению, больше всего тарифы вырастут в Чечне (6,5%), меньше всего — в Ненецком автономном округе (2,4%).
Повышение тарифов произойдет во II квартале 2020 года.
Ранее Татарстан оказался в числе регионов с наиболее подорожавшими жилищными услугами.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым