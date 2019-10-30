Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ в Татарстане на 2020 год

Правительство России утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году. Так, в Татарстане он запланирован на уровне 4%.



Согласно распоряжению, больше всего тарифы вырастут в Чечне (6,5%), меньше всего — в Ненецком автономном округе (2,4%).

Повышение тарифов произойдет во II квартале 2020 года.

Ранее Татарстан оказался в числе регионов с наиболее подорожавшими жилищными услугами.