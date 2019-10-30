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Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ в Татарстане на 2020 год

21:59, 30.10.2019
Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ в Татарстане на 2020 год
Фото: pixabay.com

Правительство России утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году. Так, в Татарстане он запланирован на уровне 4%.

Согласно распоряжению, больше всего тарифы вырастут в Чечне (6,5%), меньше всего — в Ненецком автономном округе (2,4%).

Повышение тарифов произойдет во II квартале 2020 года.

Ранее Татарстан оказался в числе регионов с наиболее подорожавшими жилищными услугами.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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