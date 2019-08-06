Татарстан оказался в числе регионов с наиболее подорожавшими жилищными услугами

По данным Росстата РФ, более всего жилищные услуги подорожали в Ставропольском крае (на 6,6%), Белгородской области (на 3,3%), Республике Татарстан (на 3,1%).

Отметим, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги зафиксирован практически во всех субъектах РФ.

Что касается стоимости коммунальных услуг, то она возросла сильнее всего в Чеченской Республике (на 6,4%), Республике Крым (на 5,2%), Томской области (на 5,1%) и Еврейской автономной области (на 5,0%).

Ранее сообщалось, что Челны и Нижнекамск вошли в топ-10 городов по качеству ЖКХ, Казань на 25-м месте.