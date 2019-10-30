ФРС США снизила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США (аналог Центробанка России) по итогам заседания снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1,5—1,75%.

«Рынок труда остается сильным, экономическая активность росла умеренными темпами. В последние месяцы в среднем стабильно росли рабочие места, а уровень безработицы оставался низким», — сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, что 19 сентября ФРС США второй раз за год снизила базовую процентную ставку до 1,75—2%. До этого снижение проводилось в июле и было первым за 10 лет.