ФРС США вновь снизила базовую ставку

В среду вечером Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз за год снизила базовую процентную ставку. Теперь ставка в США составляет 1,75—2%.

«С 19 сентября 2019 года Федеральный комитет по открытым рынкам поручает <...> проводить операции на открытом рынке по мере необходимости, чтобы поддерживать ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне от 1,75 до 2%», — говорится в сообщении американского финансового регулятора.

За решение снизить ставку проголосовали семь из десяти членов комитета.

Напомним, что предыдущее снижение проводилось в июле и было первым за 10 лет.