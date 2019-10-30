В Татарстане за год закрылось 1,5 тысячи мест ресторанов и кафе

По итогам января — сентября 2019 года в Татарстане осталось около 5 тыс. мест общественного питания. Это на 23,8% (1,5 тыс.) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорися в отчетах Минпромторга РТ на сайте «Открытый Татарстан».

Объем оборота ресторанов и кафе в 2019 году вырос с 31,8 до 34,5 млрд рублей. Индекс физического объема оборота в отрасли снизился с 5,4 до 1,7%.

Ранее Роспотребнадзор подготовил дорожную карту для реализации пилотного проекта регулирования общепита.

Напомним, пилотный проект регулирования общепита может начаться и в Татарстане. Пока мнения о сроках эксперимента расходятся, однако отмечалось, что он может начаться до конца 2019 года.