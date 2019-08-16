Проект регулирования ресторанного бизнеса с помощью новых правил СанПиНа может начаться в 2019 году

Тестирование «Белой книги индустрии гостеприимства», документа, который призван заменить устаревшие нормы СанПиНа, может начаться до конца 2019 года. В эксперименте смогут принять участие несколько регионов, заявил замминистра экономического развития Савва Шипов.

«Мы предварительно обсуждали с нашими коллегами из Москвы, с коллегами из Татарстана, но понятно, что нужно смотреть те регионы, которые наиболее готовы с точки зрения развития системы гостеприимства», — цитирует ТАСС слова Шипова.

Замминистра отмечает, что пока мнения о сроках эксперимента расходятся. Внедрение пилота в некоторые регионы должно появиться до конца этого года.

Напомним, Минэкономразвития предложило документ, в который не вошли требования целого ряда СанПиНов. Он разработан с учетом пожеланий рестораторов, которые ранее говорили о том, что действующие нормы устарели и нужно акцентировать внимание не на процессе приготовления пищи, а на качестве блюд.



