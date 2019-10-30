Стало известно, когда могут состояться пресс-конференция и послание Федеральному собранию Путина

Президент России Владимир Путин проведет в декабре традиционную большую пресс-конференцию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Также он отметил, что сроки послания главы государства Федеральному собранию еще не определены — оно может состояться как в этом, так и в следующем году, пишет RT.

Напомним, предыдущая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 20 декабря 2018 года. В этом году было аккредитовано рекордное количество журналистов — 1 702. В частности, Путин ответил на вопросы о повышении пенсионного возраста, о своих поварах, о деле Скрипалей, о МСЗ, о главных событиях 2018 года и т. д. Подробнее — в материале «Реального времени».