В Татарстане установили минимальный потребительский бюджет

Правительство Татарстана вновь установило минимальный потребительский бюджет. В третьем квартале 2019 года он стал меньше, чем во втором.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, стоимость минимального потребительского бюджета теперь составляет 15 663 рублей.

Во втором квартале этого года этот показатель был равен 15 772 рублям, а в первом — 15 537 рублей.

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