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Экономика

В Татарстане установили минимальный потребительский бюджет

16:40, 30.10.2019 2
В Татарстане установили минимальный потребительский бюджет
Фото: realnoevremya.ru

Правительство Татарстана вновь установило минимальный потребительский бюджет. В третьем квартале 2019 года он стал меньше, чем во втором.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, стоимость минимального потребительского бюджета теперь составляет 15 663 рублей.

Во втором квартале этого года этот показатель был равен 15 772 рублям, а в первом — 15 537 рублей.

Ранее россияне назвали достойный размер пенсии.

ЭкономикаФинансыБюджетОбщество Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 30 окт
    Тогда почему пенсия всего 12000 рублей?
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    Анонимно 30 окт
    Братья Африканцов помогаем там бедности борется правительство.
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