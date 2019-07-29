В Татарстане увеличили прожиточный минимум и потребительский бюджет

В Татарстане изменили величину прожиточного минимума.

Согласно постановлению кабмина Татарстана, за II квартал 2019 года величина прожиточного минимума составляет 9 450 рублей. Для трудоспособного населения республики прожиточный минимум теперь установлен на уровне 10 085 рублей, для пенсионеров — 7 742 рубля, для детей показатель зафиксирован на уровне 9 373 рубля. Документ размещен на официальном портале правовой информации Татарстана.

Согласно другому постановлению, изменена величина минимального потребительского бюджета в Татарстане. Во II квартале 2019 года показатель составляет 15 772 рубля. В I квартале этот показатель находился на уровне 15 537 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что разрыв между богатыми и бедными в России за последние 19 лет значительно сократился.

