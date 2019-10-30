В России каждый четвертый объект строительства имеет серьезные ошибки

В России экспертиза выявляет серьезные ошибки на каждом четвертом объекте строительства.

«Концепция нашего института нацелена на то, чтобы переходить от нормоконтроля <...> к некоему комплексному сопровождению стройки. Когда одни хорошо проектируют, а другие хорошо проверяют — такой способ отношений уже ушел в прошлое. Но мы не можем от него резко отказаться, сказать, что <...> с завтрашнего дня никому не надо ходить на экспертизу. Так мы сделать тоже не можем как минимум потому, что каждый четвертый объект содержит серьезные ошибки», — передает ТАСС слова начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Манылов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.