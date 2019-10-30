Новости недвижимости

04:50 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В России каждый четвертый объект строительства имеет серьезные ошибки

16:15, 30.10.2019 1
В России каждый четвертый объект строительства имеет серьезные ошибки
Фото: realnoevremya.ru

В России экспертиза выявляет серьезные ошибки на каждом четвертом объекте строительства.

«Концепция нашего института нацелена на то, чтобы переходить от нормоконтроля <...> к некоему комплексному сопровождению стройки. Когда одни хорошо проектируют, а другие хорошо проверяют — такой способ отношений уже ушел в прошлое. Но мы не можем от него резко отказаться, сказать, что <...> с завтрашнего дня никому не надо ходить на экспертизу. Так мы сделать тоже не можем как минимум потому, что каждый четвертый объект содержит серьезные ошибки», — передает ТАСС слова начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Манылов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

НедвижимостьОбществоИнфраструктура
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 окт
    Каждый четвёртый-это очень мягко сказано.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров