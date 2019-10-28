Аэропорт Бегишево перешел на осенне-зимнее расписание

Аэропорт Бегишево с 27 октября перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 29 марта 2020 года.

В частности, будет увеличена частота полетов по ряду популярных направлений, сообщает пресс-служба аэропорта. Например, количество ежедневных рейсов в Санкт-Петербург лоукостера «Победа» увеличится с трех до четырех. До трех рейсов в неделю, по сравнению с прошлым зимним сезоном, увеличилась и частота полетов авиакомпании «Азимут» в Краснодар.

Также с 29 октября начнется выполнение чартерных рейсов в Дубай авиакомпанией Azur air.

Напомним, что Международный аэропорт «Казань» также перешел на зимнее расписание, которое включает в себя новые внутренние и международные направления.