Банк «Спурт» выставил на продажу долги своих клиентов за 477,2 млн рублей

АО «Российский аукционный дом» выставил на торги имущество ПАО АКБ «Спурт» — права требования к 3 221 физлицу. Стоимость оценивается в 477,2 млн рублей.

Все заемщики живут в Казани. В отношении 49 из них срок для повторного предъявления исполнительного документа истек, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Торги проведут 23 октября. Повторный аукцион состоится 11 декабря, стоимость лота будет снижена на 10%

Ранее «Анкор банк» выставил на торги права требования долгов с 34,6 тыс. своих бывших клиентов, проживающих в Татарстане. Всего представлен 21 лот. В среднем каждый стоит 99 млн рублей, в сумме — более 2 млрд рублей.