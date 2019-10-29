Глава СК поручил проверить сообщение о том, что в Казани у женщины хотят отобрать детей из-за жилищных условий

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверки по некоторым материалам СМИ. В список вошел и сюжет, вышедший сегодня в эфире одного из федеральных каналов о том, что в Казани чиновники хотят отобрать у женщины детей из-за якобы плохих жилищных условий.

По данным СК, в 2014 году у женщины сгорела квартира и восстановить ее полностью не удалось, однако органы власти посчитали, что в ней вполне можно жить дальше. Однако представители органов опеки начали давить на женщину и детей, пригрозив ей лишением родительских прав. По факту нарушения прав ребенка Следком по РТ организовал проверку.

Ранее Бастрыкин поручил забрать в центральный аппарат два уголовных дела из Татарстана. В связи с этим штат следственного управления СКР по РТ будет сокращен на время служебных проверок. Причиной послужили заявления двух семей из Татарстана, прибывших на личный прием к председателю СКР.