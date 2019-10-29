«Синтез» разгромил хорватский «Ядран» и одержал первую победу в Лиге чемпионов

«Синтез» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов по водному поло разгромил хорватский «Ядран» — 16:11.

Первые два периода прошли в упорной борьбе, превосходство казанской команды составляло лишь один мяч. Но во второй половине матча «Синтез» прибавил и уверенно довел игру до победы.



По три мяча в составе казанцев забросили Степан Андрюков, Алексей Рыжов-Аленичев и Николай Лазарев.

Это первая победа «Синтеза» на данной стадии еврокубков.



«Синтез» (Россия) — «Ядран» (Хорватия) — 16:11 (4:3, 4:4, 5:2, 3:2)

«Синтез»: Андрюков (3), Рыжов-Аленичев (3), Лазарев (3), Зиннуров (2), Лисунов (2), Деревянкин (1), Бугайчук (1), Краснов (1).