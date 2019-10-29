Футболист Тарасов о России при Путине: «Меня все устраивает реально от и до. Ты стал меньше есть?»

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов поделился мнением о развитии России.

— Твое мнение, что в России все супер?

— Меня все устраивает реально от и до.

— Тебе нравится, как развивается страна?

— Меня лично все устраивает.

— Трех претензий ты не назвал. Скажи про три главных успеха Путина за 20 лет. Что тебе нравится больше всего?

— Мне нравится, как он выражает свою точку зрения. Как он ведет переговоры. И то что нас чуть-чуть стали уважать за это. И даже побаиваться. Вот это — нормально. Когда человек чуть побаивается, он уважает.

— Уважать стали, введя санкции против нас и выкинув из «Большой восьмерки»?

— Это часть игры, которую они затеяли.

— Они — это кто?

— Мы страдаем, что против нас санкции? Ты стал меньше есть?

— Я стал меньше зарабатывать в долларах.

— Хорошо, давай возьмем еду.

— Не заметил, как цены подросли?

— На мясо?

— На все продукты.

— Наверное, ты назовешь меня селебрити, но я в «Пятерочке» покупаю, могу в «Азбуке». Что нужно? Я не замечаю. А на что выросло, на хлеб?

— На все продукты, которые мы импортировали.

— Я захожу в магазин — лежит хлеб. Есть такая цена, такая и такая. Правильно? Ну вот выбирай, какая тебе нужна. На какую ты рассчитываешь, — сказал Тарасов.