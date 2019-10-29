«Зенит-Казань» выпустил промо-ролик к юбилейному сезону клуба

Волейбольный «Зенит-Казань» выпустил специальный промо-ролик к юбилейному сезону клуба. Нынешний сезон станет для казанской команды уже 20-м в истории.

«Мы посвящаем двадцатый юбилейный сезон своим фанатам. С вашей поддержкой мы стали одним из лучших клубов мира, с вами брали кубки и становились чемпионами.

«Зенит-Казань» — это больше, чем игроки и тренеры на площадке. Это каждый человек, который переживает за нас на трибуне и за ее пределами. У нас один взгляд и одна цель. Вместе мы — «Зенит-Казань», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, «Зенит-Казань» основан 13 мая 2000 года. За это время казанцы стали 10-кратными чемпионами страны, 6 раз выигрывали Лигу чемпионов и становились победителем чемпионата мира среди клубрв.