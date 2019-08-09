Сбербанк планирует купить 80% «Союзмультфильма»

Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, в котором банк получит 80% и вложит инвестиции, а киностудия перенесет ряд лицензий на персонажей. Они обратились в правительство с просьбой поддержать данную покупку.

Как сообщает Forbes, у государства сохранится доля 25% +1 акция «Союзмультфильма». Дмитрий Медведев уже одобрил сделку. Предполагается, что предприятие будет производить контент для проектов банка и анимацию.

В новую компанию планируется перенести несколько лицензии из «Золотой коллекции». В нее входят такие персонажи, как Винни-Пух, Умка, Карлсон, Чебурашка и другие.

Ранее киностудия опровергла слухи о том, что планируется выпустить 3D-версии классических мультфильмов про Чебурашку и попугая Кешу. Представитель компании отметила, что студия действительно развивает производство 3D-мультфильмов со всеми известными персонажами, но исключительно в маркетинговых целях.



