В Казани приговор по делу осужденной судьи обжаловали адвокаты

Фото: "Реальное время"

Вопрос о законности приговора по коррупционному делу мирового судьи в отставке Эльмиры Зиганшиной из Казани будут решать в Нижнем Новгороде. Итоговое решение Верховного суда Татарстана по делу о покушении на посредничество взятке в 510 тысяч рублей обжаловали двое адвокатов.



Как сообщили «Реальному времени» в Верховном суде РТ, на данный момент зарегистрирована жалоба в интересах осужденного Артема Косарева. Ее подал адвокат Радмир Галимов. Рассматривать жалобу будет Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции.

По словам адвоката осужденной судьи Алексея Спиридонова, вчера он также подал жалобу на приговор. Его клиентка намерена сделать это чуть позже. «Приговор ей вручили на днях, у нее есть десять дней», — уточнил он «Реальному времени». По мнению Спиридонова, в основу приговора в части судьи Зиганшиной положены первоначальное признание Косарева и косвенные показания свидетелей.

Напомним, 18 октября Верховный суд РТ под председательством судьи Ильфира Салихова приговорил Эльмиру Зиганшину к 4 годам колонии общего режима, ее гражданский супруг Артем Косарев получил на полгода меньше. Вину в коррупционном преступлении они не признали, в отличие от двух других подсудимых, что получили по 3,5 года условно.

Под стражу осужденную мать двоих детей взяли в зале суда.