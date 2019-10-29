Ринат Билялетдинов: «Рубину» надо сильно попотеть, чтобы избежать стыковых матчей»

«Да, согласен, что тренеры «Рубина» слегка подуспокоили игру. Поражения ведь анализируются — где и почему получился провал. Обычно пропущенный мяч — это цепочка из людей, которые должны были предотвратить гол. Все это изучается, прорабатывается. Сложность вся в том, как это донести до игроков и как переложить на игру.

Но и это не значит, что теперь другие ошибки не придут. Тут ведь не предскажешь — такие настроения периодически сваливаются на каждую команду. Возьмите «Ахмат», «Крылья Советов» в начале сезона. Или вон «Уфа» сейчас повалится.

Ну а безумно атаковать — это обоюдоострое оружие. Если ты не забьешь, то можешь нарваться на ответную атаку.

У каждой команды есть подъемы и спады, Америку не открою. Но если команда работает, то обязательно пройдет период спада — вот сейчас у ЦСКА идет этот период, а у «Динамо», наоборот, пошел подъем. Поэтому единственный выход — работа. Удача улыбается терпеливым и усердным.

Тут ведь цепная реакция: удачно пробил или вратарь удачно мяч поймал — и, как говорится, «курочка по зернышку», выправляется психологическая ситуация в команде.

Все команды во второй половине таблицы ровные. Там немного очков разницы: два тура — и ты поменялся с «Динамо» местами. У «Рубина» за плечами — годы традиций, на которых выросла казанская молодежь в команде. Поэтому «Рубин» ближе все-таки к тому, чтобы сохраниться в Премьер-лиге и, возможно, даже избежать стыковых матчей. Но для этого надо очень сильно попотеть и поработать.

Звезд в команде нет, так что все определяется добротной подготовкой — физической, функциональной и тактической, а также моральным климатом в команде», — сказал «Реальному времени» Ринат Билялетдинов.



Сегодня в «Реальном времени» вышел материал об итогах казанского «Рубина» в первой половине чемпионата России.