Крупнейшим ретейлерам отказывают в алкогольных лицензиях

Крупнейшие торговые сети РФ столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем. Регуляторы обратили внимание на неоплаченные штрафы ретейлеров.

При этом компании утверждают, что получали отказ до истечения срока уплаты штрафа, пишет «Коммерсант».

По информации газеты, отказы стали поступать из-за поправок к закону «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции». Теперь основанием для приостановки лицензий может быть наличие у розницы неоплаченных штрафов в сфере оборота спиртного.

Из-за этой ситуации магазины могут лишиться прав на торговлю спиртным на полгода, что грозит потерей 15% всей выручки.