Новости бизнеса

01:20 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Крупнейшим ретейлерам отказывают в алкогольных лицензиях

07:54, 29.10.2019
Крупнейшим ретейлерам отказывают в алкогольных лицензиях

Крупнейшие торговые сети РФ столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем. Регуляторы обратили внимание на неоплаченные штрафы ретейлеров.

При этом компании утверждают, что получали отказ до истечения срока уплаты штрафа, пишет «Коммерсант».

По информации газеты, отказы стали поступать из-за поправок к закону «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции». Теперь основанием для приостановки лицензий может быть наличие у розницы неоплаченных штрафов в сфере оборота спиртного.

Из-за этой ситуации магазины могут лишиться прав на торговлю спиртным на полгода, что грозит потерей 15% всей выручки.

БизнесРозничная торговля
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров