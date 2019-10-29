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АвтоВАЗ остановит предприятия на два дня

07:14, 29.10.2019
АвтоВАЗ остановит предприятия на два дня
Фото: lada.ru

АвтоВАЗ введет двухдневный простой на сборочных предприятиях. Он будет действовать 31 октября и 1 ноября.

В эти дни рабочим оплатят 2/3 от средней зарплаты, пишут «Ведомости».

При этом простой не затронет сотрудников, «задействованных в производстве запасных частей, инвентаризации и других неотложных работах», цитирует газета приказ руководства.

По одной из версий, компания приостановит производство для оптимизации стоков готовых автомобилей. Однако представитель АвтоВАЗа объяснил этот простой ежегодной инвентаризацией.

Напомним, что в июле режим простоя на предприятиях «АвтоВАЗа» вводился из-за срыва поставок автокомпонентов.

Промышленность Удмуртия
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