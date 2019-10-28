«Ак Барс» в домашнем матче переиграл «Амур»
«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одолел хабаровский «Амур» — 3:1.
Голами в составе казанцев отметились Патрис Кормье, Андрей Педан и Михаил Глухов. У гостей единственную шайбу забросил Кирилл Рассказов.
Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн отразил 22 из 23 бросков соперника.
«Ак Барс» — «Амур» — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Голы:
1:0 — Кормье (Юдин, Ожиганов, 5:33)
2:0 — Педан (Журавлев, Ли, 10:15)
2:1 — Рассказов (Йордан, Зогорна Г., 20:17, 5x4)
3:1 — Глухов (Кара, Фисенко, 33:47)
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