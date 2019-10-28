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Путин увеличил штат органов прокуратуры России

17:27, 28.10.2019
Путин увеличил штат органов прокуратуры России
Фото: ru.wikipedia.org

Президент России Владимир Путин увеличил общий штат органов прокуратуры до 51 263 человек.

В это число входят 3110 сотрудников военной прокуратуры (военнослужащих — 2071 человек, гражданского персонала — 1039 человек), говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Таким образом, с 1 декабря по сравнению с началом октября штат прокуратуры увеличится на 249 человек.

Ранее Путин увеличил почти в два раза численность сотрудников центрального аппарата МЧС России — с 966 до 1 796 единиц, без учета охранников и персонала, который обслуживает здание.

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