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СМИ сообщили, что «Золотой мяч» в этому году получит Криштиану Роналду

16:55, 28.10.2019
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» в этому году получит Криштиану Роналду
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Футбольную награду «Золотой мяч», вручаемую лучшему игроку мира, в этом году получит нападающий сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным газеты, члены делегации журнала France Football, который и вручает приз, посетили Турин и провели встречу с представителем футболиста и спортивным директором клуба Фабио Паратичи. Журналисты записали интервью с игроком, которое выйдет после объявления победителя.

Имя победителя станет известно 2 декабря в театре Шатле в Париже. Всего на «Золотой мяч» претендуют 30 игроков.

Ранее в октябре Роналду забил 700-й гол в карьере.

СпортФутбол
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